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На реке Лозьве нашли тела трех пассажиров перевернувшейся лодки

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Фото: МЧС РФ/архив
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Спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда нашли тела трех пассажиров перевернувшейся лодки на реке Лозьве на севере Свердловской области. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.

«В 11:00 по местному времени (9:00 мск) при обследовании реки Лозьвы в 18,5 км от поселка Ушма обнаружили в воде женщину и двух детей без признаков жизни, поиски мужчины и еще одного ребенка продолжаются», — указано в сообщении.

Уточняется, что обнаружены были тела женщины и двух ее детей. В настоящее время спасатели продолжают искать мужчину и еще одного ребенка. Причина смерти пассажиров устанавливается.

Инцидент произошел ранее 1 августа. На реке Лозьве перевернулась моторная лодка с пятью пассажирами: женщина с тремя детьми, младшему из которых — 6 месяцев, а также местный житель, который управлял лодкой. Плавсредство прибило к берегу в 17 км от Ушмы, после чего ее обнаружил муж погибшей.

В начале июля моторная лодка, на борту которой находились пять человек, опрокинулась на реке Малый Анюй в Чукотском автономном округе. Инцидент произошел вечером в субботу, 6 июля. Судно марки «Крым» вышло из поселка Анюйска Билибинского муниципального района.

Уточняется, что одному пассажиру удалось выбраться на берег. Спасшийся мужчина самостоятельно добрался обратно в поселок. Именно он сообщил о произошедшем. От медицинской помощи он отказался. Местонахождение еще четверых человек неизвестно. На месте были организованы поисковые работы.

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