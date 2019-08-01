Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров

В Белом доме рассказали подробности телефонной беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Сообщается, что главы государств обсудили лесные пожары в Сибири, которые вызвали обеспокоенность в Соединенных Штатах.

«Лидеры также обсудили торговлю между двумя странами», — цитирует документ Reuters.

Ранее 31 июля о телефонном разговоре рассказали в Кремле. Сообщалось, что инициатором беседы была американская сторона. Лидеры РФ и США договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах.

Трамп также предложил своему российскому коллеге содействие в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин поблагодарил президента США за предложение и указал, что при необходимости РФ им воспользуется.

Президент России проинформировал Трампа, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы со стихией. При этом Путин оценил предложение помощи как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между странами.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 млн гектаров. В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации. В тушении принимают участие 2,7 тыс. человек, задействовано 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.