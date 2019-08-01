Прямой эфир

Более 60 тыс. человек остались без света из-за аварии на ТЭЦ в Хабаровске

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 63 тыс. жителей Хабаровска остались без электричества из-за повреждения проходных изоляторов на ТЭЦ.

Лишняя энергия: потребители будут платить за прекращение работы электростанций
Минэнерго хочет обязать оптовых потребителей платить за прекращение работы неэффективных электростанций. Рынок против

Как говорится в материалах Минэнерго, утром в четверг, 1 августа на Хабаровской ТЭЦ-1 действием дифференциальной защиты шин отключились первая и вторая СШ 35 кВ.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители г. Хабаровска (около 62 900 человек) и предприятия местной промышленности», — указывается в сообщении.

В ходе аварийно-спасательных работ большинству потребителей подачу электроэнергии восстановили, передает «РИА Новости». В ближайшее время электричество обещали восстановить всем.

30 июля режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского.

Около 110,4 тыс. человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий 31 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 100 человек остаются без электричества в Иркутской области
Паводок подтопил 32 населенных пункта в Амурской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017