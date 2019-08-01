Более 60 тыс. человек остались без света из-за аварии на ТЭЦ в Хабаровске

Около 63 тыс. жителей Хабаровска остались без электричества из-за повреждения проходных изоляторов на ТЭЦ.

Как говорится в материалах Минэнерго, утром в четверг, 1 августа на Хабаровской ТЭЦ-1 действием дифференциальной защиты шин отключились первая и вторая СШ 35 кВ.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители г. Хабаровска (около 62 900 человек) и предприятия местной промышленности», — указывается в сообщении.

В ходе аварийно-спасательных работ большинству потребителей подачу электроэнергии восстановили, передает «РИА Новости». В ближайшее время электричество обещали восстановить всем.

30 июля режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского.

Около 110,4 тыс. человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий 31 июля.