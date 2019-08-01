На Кубани прошли учения по уничтожению диверсантов

Люди в форме, спецтехника и автоматная очередь. На Кубани 30 диверсантов захватили небольшой поселок. Противника обезвредил спецназ Южного военного округа. Для разведки использовали беспилотный летательный аппарат. В учениях задействовали броневики «Тайфун» и «Тигр», а также оптико-электронные комплексы разведки. К занятиям привлекли 300 бойцов и 20 спецмашин.