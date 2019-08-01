Скабеева высмеяла заявление сторонника Зеленского о Ростове-на-Дону

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.

В программе был показан отрывок интервью Беленюка, в котором он отвечает на вопрос о значении словосочетания «от Сана до Дона». По его словам, правильный ответ — «Украина». При этом политик уточнил, что знает о расположении Ростова-на-Дону на реке Дон, и заметил, что хотел бы видеть город украинским.

Скабеева напомнила, что Беленюк является серебряным призером по греко-римской борьбе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Спортсмен олимпийский, он практически призер-чемпион Рио-де-Жанейро. Не правый, не радикал, новая команда, новый президент, приятная логика и риторика», — иронически заметила телеведущая.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт.

Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в разжигании конфликта на востоке обвиняют Москву. В России указывают на соответствие присоединения Крыма нормам международного права и отрицают участие в конфликте в Донбассе.