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Путин и Трамп по телефону обсудили вопросы торговли

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Фото: Global Look Press/White House
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Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, состоявшегося в среду, 31 июля, обсудили вопросы двусторонней торговли. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Лидеры обсудили торговлю между двумя странами», — сообщили в администрации американского президента, передает ТАСС.

31 июля Путин и Трамп провели телефонные переговоры. В ходе беседы глава США предложил российскому коллеге содействие в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Лидеры РФ и США договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах.

Последний раз Путин и Трамп встретились 28 июня в рамках саммита G20 в японской Осаке, переговоры продлились 1 час 20 минут. До их начала оба президента назвали беседу хорошим поводом для продолжения диалога по ряду тем.

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