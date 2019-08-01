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Умер знаменитый режиссер бродвейских мюзиклов

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Американский театральный продюсер и режиссер бродвейских постановок Харольд Принс скончался утром в среду, 31 июля, в возрасте 91 года. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Представитель покойного рассказал изданию, что Принс скончался в исландском Рейкьявике после недолгой болезни. Согласно желанию режиссера, похорон не будет, однако осенью для его близких и коллег по театральному сообществу состоится торжественное мероприятие.

Харольд Принс родился в Нью-Йорке в 1928 году. Во второй половине XX века постановки бродвейских мюзиклов принесли ему мировую известность. Он 21 раз получал театральную премию «Тони». Наиболее известные из его работ: «Вестсайдская история», «Скрипач на крыше», «Суини Тодд», «Призрак оперы» и «Кабаре».

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