Умер знаменитый режиссер бродвейских мюзиклов

Американский театральный продюсер и режиссер бродвейских постановок Харольд Принс скончался утром в среду, 31 июля, в возрасте 91 года. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Представитель покойного рассказал изданию, что Принс скончался в исландском Рейкьявике после недолгой болезни. Согласно желанию режиссера, похорон не будет, однако осенью для его близких и коллег по театральному сообществу состоится торжественное мероприятие.

Харольд Принс родился в Нью-Йорке в 1928 году. Во второй половине XX века постановки бродвейских мюзиклов принесли ему мировую известность. Он 21 раз получал театральную премию «Тони». Наиболее известные из его работ: «Вестсайдская история», «Скрипач на крыше», «Суини Тодд», «Призрак оперы» и «Кабаре».