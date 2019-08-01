Пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе в Перми

Пять человек пострадали в результате детонации одного изделия на площадке федерального казенного предприятия «Пермский пороховой завод».

Все пострадавшие являются работниками предприятия. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, у них ожоги 60% и 35% тела.

По данным краевого министерства территориальной безопасности, выброса вредных веществ в атмосферу не произошло. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Также отмечается, что на предприятии работает следственная группа, криминалисты осматривают место происшествия. Правоохранители допрашивают пострадавших и свидетелей, а также изымают документацию и видео с камер наблюдения, пишет «РИА Новости».

В ходе следствия будут проведены необходимые судебные экспертизы, следователям предстоит дать правовую оценку действиям лиц, которые ответственны за охрану труда и пожарную безопасность на заводе.