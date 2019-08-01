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Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

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Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России. Ролик с рассуждениями он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

Телеведущий назвал современное общество инфантильным с точки зрения социальной и общественной активности. Артист призвал россиян не ограничивать заботу о лесах картинкой в соцсети и думать о проблемах заранее.

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Как пишет «РИА Новости», Галкин объяснил желание граждан ругать происходящее психологией, а затем напомнил, что о лесе необходимо думать постоянно, а не только в то время, когда он горит. Также телеведущий выразил обеспокоенность за людей, которые находятся в дыму.

В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии, где в совокупности пылают сотни тысяч гектаров тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано более 600 очагов возгораний.

29 июля в МЧС заявили о нехватке сил и средств для тушения возгораний. Так, на очагах работает около 3 тыс. человек при необходимых 15 тыс. По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника «Авиалесоохраны».

31 июля в ходе совещания в Красноярске Медведев назвал сложившуюся ситуацию сложной. По его словам, существуют проблемы расстояний, погодных условий и наличие труднодоступных для тушения пожара мест.

В этот же день стало известно, что Минобороны России по поручению президента страны Владимира Путина отправляет на тушение пожаров в Красноярский край 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов военно-транспортной авиации.

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