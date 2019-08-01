Четыре человека погибли в результате обстрела в Алеппо

Четыре человека погибли в результате обстрела террористами жилых кварталов сирийского города Алеппо.

Боевики открыли минометный огонь по кварталу Зебдия. В результате четыре человека, в том числе один ребенок, погибли, еще 25 мирных граждан получили ранения, пишет «РИА Новости» в четверг, 1 августа, со ссылкой на сирийский государственный телеканал.

25 июля террористы обстреляли населенные пункты в сирийской провинции Хама и городе Алеппо. 24 июля сообщалось, что в результате обстрела в Алеппо погибли три человека. Среди них двое детей.

Вооруженный конфликт в САР начался в марте 2011 года. В 2014 году США и их союзники приступили к военной операции по борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

При этом в САР проамериканская коалиция действует без согласия официального Дамаска и одобрения ООН, на что неоднократно указывали сирийские власти, требуя вывести иностранный контингент с территории страны.