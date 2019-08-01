В США утвердили нового постпреда при ООН

Сенат (верхняя палата) американского конгресса утвердил в среду, 31 июля, кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций. Об этом сообщается на сайте американского законодательного органа.

За ее кандидатуру проголосовали 57 сенаторов, против высказались 33 человека. Теперь, как отмечает «РИА Новости», указ о ее назначении должен подписать американский лидер Дональд Трамп.

Как ожидается, в ближайшее время Крафт будет приведена к присяге в качестве постпреда США при ООН, передает ТАСС.

Кандидатуру Крафт Трамп выдвинул в конце февраля текущего года. Тогда он отметил, что дипломат проделала огромную работу на посту американского посла в Канаде. Глава государства также выразил надежду на то, что под ее руководством США будут представлены в ООН на самом высоком уровне.

С 1 января 2019 года интересы Соединенных Штатов при всемирной организации временно представляет Джонатан Коэн. Он заменил на посту Никки Хейли, которая 9 октября объявила о своей отставке, не пояснив ее причин.