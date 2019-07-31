Прямой эфир

Два жителя Башкирии скончались из-за мышиной лихорадки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкирии с января 2019 года зафиксировано 190 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Это ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Двое заболевших скончались, сообщает Роспотребназор по республике.

Превышение среднего показателя по мышиной лихорадке зарегистрировано в Краснокамском, Аскинском, Нуримановском, Бирском, Благовещенском, Илишевском, Стерлитамакском, Татышлинском районах, передает ИА «Башинформ». Более 80% пациентов заразились в бытовых условиях, 17% — при посещении лесов.

Мышиная лихорадка (ГЛПС) — острое заболевание, которое характеризуется общим отравлением организма, поражением почек и лихорадочным состоянием. Передача инфекции от человека к человеку невозможна. Опасность мышиной лихорадки заключается в том, что если вовремя не пройти курс лечения, то болезнь может разрушить печень и даже привести к смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число заболевших мышиной лихорадкой в Саратове приблизилось к 900
Более 160 человек заболели мышиной лихорадкой в Пензенской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017