Два жителя Башкирии скончались из-за мышиной лихорадки

В Башкирии с января 2019 года зафиксировано 190 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Это ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Двое заболевших скончались, сообщает Роспотребназор по республике.

Превышение среднего показателя по мышиной лихорадке зарегистрировано в Краснокамском, Аскинском, Нуримановском, Бирском, Благовещенском, Илишевском, Стерлитамакском, Татышлинском районах, передает ИА «Башинформ». Более 80% пациентов заразились в бытовых условиях, 17% — при посещении лесов.

Мышиная лихорадка (ГЛПС) — острое заболевание, которое характеризуется общим отравлением организма, поражением почек и лихорадочным состоянием. Передача инфекции от человека к человеку невозможна. Опасность мышиной лихорадки заключается в том, что если вовремя не пройти курс лечения, то болезнь может разрушить печень и даже привести к смерти.