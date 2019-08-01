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В Сан-Франциско разгорелся скандал из-за фресок русского художника

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Тот случай, когда борьба с дискриминацией идет вразрез со здравым смыслом. В Сан-Франциско хотят закрасить фрески русского художника Виктора Арнаутова. Все дело в том, что на росписях изображены чернокожие рабы Джорджа Вашингтона. В другой сцене рядом с первым президентом США — тела убитых индейцев.

Монументалист оформил стены одной из американских школ еще в 1930-е годы. Теперь выяснилось — фрески якобы оскорбляют чувства учащихся, среди которых представители разных рас. Активисты настаивают, что фрески отражают точку зрения колонизаторов.

В США пытаются замалчивать рабовладельческое прошлое страны. Хотя даже в Германии не отрицают преступлений нацистского режима. Кроме того, многие в США просто не знают истории собственной страны. Защитники фресок против цензуры в образовании. К тому же фрески — произведения искусства. Петицию в защиту работ Арнаутова уже подписали более 400 художников, писателей и педагогов.

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