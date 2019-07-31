Подрядчика для реконструкции больницы ищут в Петрозаводске

В Петрозаводске стартовал второй аукцион на реконструкцию терапевтического корпуса Республиканской больницы им. В.А. Баранова. Начальная стоимость контракта составила почти 52 млн рублей.

Согласно информации на сайте госзакупок, помимо основных работ в здании на улице Пирогова подрядчик должен сделать надстройку для размещения помещения ангиографического отделения.

Закончить реконструкцию медицинского учреждения нужно до марта 2020 года, передает ИА «Карелinform». Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок.