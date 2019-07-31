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Электронные визы распространят на все пункты пропуска Дальнего Востока

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Правительственная комиссия одобрила законопроект о распространении упрощенного порядка въезда граждан ряда государств по электронным визам на все типы пунктов пропуска на Дальнем Востоке.

«У иностранных гостей будет возможность выбрать – полететь ли на самолете или остановиться на более бюджетном, но интересном варианте, как, например, поездка на автомобиле или пароме», — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Механизм льготного пропускного режима в ДФО начал действовать в августе 2017 года, напоминает ИА PrimaMedia. За это время туристический поток вырос на 38%. Оформить электронную визу для посещения Дальнего Востока могут граждане 19 стран мира. С 1 июня упрощенный режим заработал на территории Забайкальского края, а с 1 июля по электронной визе можно въехать на территорию Калининградской области.

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