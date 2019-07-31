В Тюменской области завершена реконструкция дороги Тюмень – Нижняя Тавда. Обновленную дорогу осмотрел заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Юрий Конев, передает megatyumen.ru.

«Дорожный вопрос — один из самых острых в сельской местности. В последнее время в этом направлении произошли серьезные сдвиги», — прокомментировал он.

В настоящий момент в Нижнетавдинском районе идет подготовка к ремонту дороги Нижняя Тавда – Новотроицкое. В администрации сообщили, что это одна из самых проблемных дорог в муниципальном районе, пишет «Вслух.ру».