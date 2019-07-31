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Производитель Ray-Ban вложит €5,5 млрд в голландские оптики

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Французско-итальянская компания EssilorLuxottica, владеющая более чем 20 премиальными брендами очков, купит долю в голландской сетевой оптике за €5,5 млрд. Об этом 31 июля сообщается на сайте холдинга.

Благодаря приобретению 76,72% акций голландских оптик, GrandVision EssilorLuxottica сможет привлечь к сотрудничеству более 7200 магазинов по всему миру. Ожидается, что сделка будет завершена в течение 12–24 месяцев.

Компания EssilorLuxottica занимается производством очков и офтальмологического оборудования с 2018 года, ей принадлежат такие бренды, как Ray-Ban, Michael Kors, Versace, LensCrafters, Miu-Miu, Valentino и другие.

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