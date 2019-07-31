Исследование выявило основные проблемы предпринимателей

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в мае-июне провел опрос среди представителей 560 компаний разных секторов экономики. Согласно полученным данным, в ходе проверок российские предприниматели сталкивались с требованиями предъявить акты работ, проведенных в открытом космосе, заплатить налоги «за того парня» и многими другими.

Больше всего претензий бизнес высказывает сотрудникам ФНС, противопожарной службе и Роспотребнадзору. Предприниматели по-прежнему жалуются на чрезмерное количество внеплановых проверок и зачастую абсурдные требования инспекторов.

Как рассказал «Известиям» сопредседатель Центрального штаба ОНФ Сергей Когогин, о проведении внеплановых проверок в 2018 году сообщил 41% опрошенных, при этом 6% уточнили, что контрольно-надзорные мероприятия в отношении их компаний проводились пять и более раз.

В пресс-службе МЧС «Известиям» заявили, что при организации и проведении в 2016-2018 годах плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства руководствовались нормами существующего законодательства.

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