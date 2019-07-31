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Украинского омбудсмена вызвали на допрос в Генпрокуратуру

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины по делу о давлении со стороны членов Окружного административного суда Киева на министерства и ведомства. Об этом в среду, 31 июля, сообщил ее адвокат Андрей Тарасов.

«Да, вызвали в качестве свидетеля относительно уголовного дела, в связи с которым были обыски (в Окружном административном суде Киева. — Ред.). Мы собираемся туда идти и дать показания», — цитирует Тарасова агентство УНН.

Во вторник, 30 июля, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры пришли в Окружной административный суд Киева с обысками.

Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в отношении четырех судей киевского суда подготовлены проекты о предоставлении статуса подозреваемых по факту вмешательства в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

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