Сборная России по баскетболу продолжает подготовку к ЧМ-2019, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Уже 2 и 4 августа в рамках товарищеского турнира в Москве подопечные Сергея Базаревича сыграют с командами Иордании и Ирана.

«Известия» пообщались с форвардом сборной России Евгением Валиевым. Новичок «Химок» рассказал о причинах смены команды в межсезонье и желании сыграть на чемпионате мира.

— Соскучились по баскетболу за время отпуска?

— Можно и так сказать. Успел отдохнуть в кругу своей семьи и в последние две-три недели до начала сборов национальной команды начал индивидуально работать с тренером. Хотел приехать в сборную в хорошей форме. До старта чемпионата мира осталось не так много времени, поэтому надо доказывать свою состоятельность с первой товарищеской игры.

— Матчи с Ираном и Иорданией имеют важное значение?

— Да, нам нужно проверить в игре, что мы наработали. Все связки, комбинации, взаимодействия. Тренерскому штабу надо понять, в правильном ли направлении мы движемся.

— Как оцените свои шансы попасть в итоговую заявку на ЧМ?

— Я настроен позитивно. Выкладываюсь на 150%, чтобы заслужить поездку в Китай.

— Летом вы ушли из «Зенита», за который выступали с момента его основания. Вам не предлагали остаться?

— Если честно, то была забавная ситуация. Думал, что останусь в «Зените». У меня спросили, есть ли желание продолжить карьеру в Петербурге, но с понижением оклада. Я ответил утвердительно и ждал, когда мне предложат новый контракт. Затем появилась новость, что «Зенит» подписывает Андрея Зубкова. Мы играем с ним на одной позиции. К тому же клуб получил wild card (особое приглашение) Евролиги, и было понятно, что они еще будут усиливаться иностранцами, в том числе возьмут еще одного тяжелого форварда. Поэтому места в «Зените» для меня уже не было. Мой агент начал искать другие варианты, и в итоге мы приняли предложение «Химок».

— В подмосковном клубе будет, пожалуй, еще более высокая конкуренция...

— Согласен с вами. Селекция «Химок» этим летом впечатляет.

— Для вас это плюс или минус?

— Всегда хорошо, когда есть возможность каждый день тренироваться с заслуженными мастерами. В такой конкуренции я буду расти как игрок. Ну и надеюсь, что свои минуты на площадке я найду.

— В «Химках» будет играть целый ряд ваших бывших партнеров по «Зениту». Это радует?

— С одной стороны, да. Мы знаем возможности друг друга, сможем хорошо взаимодействовать в играх. С другой стороны, они уже надоели мне. Сколько можно — одни и те же лица (смеется).

— Уже общались с главным тренером желто-синих Римасом Куртинайтисом о своей роли в команде?

— Еще нет. У меня был разговор с генеральным директором Павлом Астаховым, который объяснил, как меня хочет использовать тренер. Меня это вполне устроило.