Самолеты Минобороны перебросят в Красноярск для тушения пожаров

Десять самолетов Ил-76 Минобороны России перебросят в Красноярский край для тушения природных пожаров. Воздушные суда прибудут в Сибирь из семи регионов страны.

Состав авиагруппировки

По данным ТАСС, в группу вошли по два самолета военно-транспортной авиации ВКС России, дислоцированных в Таганроге, Твери и Брянской области. К ним присоединились по одному самолету из Оренбурга, Иваново, Пскова и Ульяновска.

Создание авиагруппировки Минобороны завершит к 6:00 1 августа. А оперативная группа Центрального военного округа (ЦВО) будет развернута в Красноярске в 22:00 мск 31 июля. В Сибирь направят 10 вертолетов военно-транспортной авиации.

Военная авиация направляется в регион по поручению президента РФ Владимира Путина.

Минобороны создало оперативный штаб

В Министерстве обороны в среду, 31 июля, создали оперативный штаб по тушению лесных пожаров в Красноярском крае. На место отправлена группа во главе с заместителем министра обороны генералом армии Дмитрием Булгаковым.

Медведев вылетел в Красноярск

В среду премьер-министр России Дмитрий Медведев вылетел в Красноярск, где провел совещание. По словам председателя правительства, положение в Сибири остается сложным. Над рядом населенных пунктов наблюдается смог.

Прогноз, который дают специалисты, неблагоприятный, отметил Медведев. Он также добавил, что власти выделят дополнительные средства на усиление группировки, тушащей лесные пожары.

В Красноярском крае, Иркутской области, а также в Якутии и Бурятии, где в совокупности горят сотни тысяч гектаров тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано более 600 очагов возгораний.

По данным «Авиалесоохраны» на 27 июля, сейчас на территории России горит более 170 тыс. га лесов, из них большая часть пожаров — в Иркутской области, где огнем охвачено более 144 тыс. га. При этом около 320 очагов находятся в отдаленных и труднодоступных местностях.