Прямой эфир
Сюжет:

Самолеты Минобороны перебросят в Красноярск для тушения пожаров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Десять самолетов Ил-76 Минобороны России перебросят в Красноярский край для тушения природных пожаров. Воздушные суда прибудут в Сибирь из семи регионов страны.

Гореть на работе: губернаторы должны лично заниматься лесными пожарами
Режим ЧС уже введен в пяти субъектах России

Состав авиагруппировки

По данным ТАСС, в группу вошли по два самолета военно-транспортной авиации ВКС России, дислоцированных в Таганроге, Твери и Брянской области. К ним присоединились по одному самолету из Оренбурга, Иваново, Пскова и Ульяновска.

Создание авиагруппировки Минобороны завершит к 6:00 1 августа. А оперативная группа Центрального военного округа (ЦВО) будет развернута в Красноярске в 22:00 мск 31 июля. В Сибирь направят 10 вертолетов военно-транспортной авиации.

Военная авиация направляется в регион по поручению президента РФ Владимира Путина.

Минобороны создало оперативный штаб

В Министерстве обороны в среду, 31 июля, создали оперативный штаб по тушению лесных пожаров в Красноярском крае. На место отправлена группа во главе с заместителем министра обороны генералом армии Дмитрием Булгаковым.

Медведев вылетел в Красноярск

В среду премьер-министр России Дмитрий Медведев вылетел в Красноярск, где провел совещание. По словам председателя правительства, положение в Сибири остается сложным. Над рядом населенных пунктов наблюдается смог.

Прогноз, который дают специалисты, неблагоприятный, отметил Медведев. Он также добавил, что власти выделят дополнительные средства на усиление группировки, тушащей лесные пожары.

В Красноярском крае, Иркутской области, а также в Якутии и Бурятии, где в совокупности горят сотни тысяч гектаров тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано более 600 очагов возгораний.

По данным «Авиалесоохраны» на 27 июля, сейчас на территории России горит более 170 тыс. га лесов, из них большая часть пожаров — в Иркутской области, где огнем охвачено более 144 тыс. га. При этом около 320 очагов находятся в отдаленных и труднодоступных местностях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Минприроды предложил выделить 3 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Медведев оценил положение с пожарами в Сибири

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017