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Владельцев гидроциклов массово проверяют в Приморье

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В Приморском крае ведутся проверки владельцев маломерных судов. Чаще всего граждане не регистрируют купленные гидроциклы. Размер штрафа за это нарушение вырос в 10 раз, до 10–15 тыс. рублей, рассказал главный инспектор по маломерным судам региона Леонид Маковецкий.

«Если с крупногабаритными судами у нас еще неплохо обстоят дела, то с гидроциклами пока есть проблемы. Это водное средство сейчас пользуется популярностью среди жителей Приморья», — цитирует Маковецкого РИА «Восток-Медиа».

Жалобы поступают от спасателей и купающихся, так как катание на гидроциклах создает большие волны возле пляжей. Предполагается, что выросшие штрафы помогут стабилизировать ситуацию.

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