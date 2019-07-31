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Приемка школ к учебному году стартовала в Орловской области

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В Орловской области стартовала приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Школы и детсады проверяют межведомственные комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Члены комиссий проверяют техническое состояние, готовность к работе и безопасность в школах и детских садах, включая наличие пожарной сигнализации, путей эвакуации. Большое внимание уделяется подготовке персонала учреждений к работе, пишет InfoOrel.ru.

По информации на 31 июля, комиссии приняли 35 школ, 17 детских садов и пять учреждений дополнительного образования в Сосковском, Свердловском и Урицком районах региона. Нарушений выявлено не было.

В Орле приемки начнутся с 6 августа. Противопожарное состояние образовательных учреждений находится на постоянном контроле.

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