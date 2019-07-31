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Пост охраны выставили в историческом районе Зеленодольска из-за поджогов

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В Зеленодольске (Республика Татарстан) выставили круглосуточный пост охраны в историческом районе «Полукамушки». Причиной стала серия поджогов.

Как сообщили InKazan в пресс-службе исполкома города, стоимость постоянного наблюдения обходится бюджету в 100 тыс. рублей. Пока контракт заключен до 12 августа, но в случае необходимости его продлят.

В районе «Полукамушки» находятся 28 домов. В последние два месяца пожары в аварийных зданиях происходили почти каждую неделю. Поджигателя удалось задержать в конце июля, сейчас выясняются мотивы его преступлений.

Восемь домов в районе признали объектами исторического наследия. Сейчас в них проходит ремонт и восстановительные работы. Судьбу остальных должен решить инвестор, с которым еще не заключено соглашение.

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