Пост охраны выставили в историческом районе Зеленодольска из-за поджогов

В Зеленодольске (Республика Татарстан) выставили круглосуточный пост охраны в историческом районе «Полукамушки». Причиной стала серия поджогов.

Как сообщили InKazan в пресс-службе исполкома города, стоимость постоянного наблюдения обходится бюджету в 100 тыс. рублей. Пока контракт заключен до 12 августа, но в случае необходимости его продлят.

В районе «Полукамушки» находятся 28 домов. В последние два месяца пожары в аварийных зданиях происходили почти каждую неделю. Поджигателя удалось задержать в конце июля, сейчас выясняются мотивы его преступлений.

Восемь домов в районе признали объектами исторического наследия. Сейчас в них проходит ремонт и восстановительные работы. Судьбу остальных должен решить инвестор, с которым еще не заключено соглашение.