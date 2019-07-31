Паромы для линии Ванино–Холмск строят в Комсомольске-на-Амуре

Амурский судостроительный завод готовит к спуску на воду первый из двух паромов на линию Ванино–Холмск. Грузопассажирское судно усиленного ледового класса выведут на Амур 1 августа. Гиганта «Александр Деев» в Комсомольске-на-Амуре строили по блокам в цехах и потом собирали, как конструктор из огромных деталей, на открытом стапеле.

Новые паромы задержались примерно на год из-за некоторых решений заказчика, касающихся внутренней начинки импортного производства и американо-европейских санкций, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».

Согласно графику в августе 2020 года «Александра Деева» отправят по реке и морю во Владивосток для финальных работ, испытаний и сдачи его в эксплуатацию.