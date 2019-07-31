ФАПы Свердловской области оснастят компьютерами

В Свердловской области 100 фельдшерско-акушерских пунктов получат 2 тыс. компьютеров. Также их подключат к интернету. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

В департаменте отметили, что интернет поможет пунктам перейти на электронный документооборот. В Сети будут храниться медицинские карты пациентов, пишет «ТагилСити.ру».

Медики смогут проводить телемедицинские консультации пациентов с врачами крупных больниц. Предполагается, что подключение к интернету повысит качество медицинский помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.

Оснащение ФАПов проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».