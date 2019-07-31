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СК возбудил дело в отношении сотрудника Роспотребнадзора в Дагестане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Следователи подозревают начальника отдела организации и обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан и четверых врачей регионального центра гигиены и эпидемиологии в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В их отношении возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ, сообщает 31 июля СУ СК РФ по Республике Дагестан.

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В рабочих кабинетах и дома у подозреваемых были проведены обыски.

По информации следствия, в 2017 году начальник отдела подписала распоряжение о плановой выездной проверке одного из оздоровительных центров, а также заключения о соответствии деятельности нескольких общественных организаций санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кроме того, подозреваемая выписала предупреждения и административные штрафы ряду сотрудников коммерческих организаций. Полномочий на все эти действия у нее не было.

Четверо врачей центра гигиены и эпидемиологии изготовили и утвердили экспертные заключения, в которых говорилось, что медицинские организации, не отвечающие необходимым санитарным требованиям, на самом деле им соответствуют.

26 июля старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что против первого замглавы подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбудили второе уголовное дело. Чиновника обвиняют во взятке в виде двух участков стоимостью более 70 млн рублей.

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