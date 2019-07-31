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Россиянки оказались слишком самокритичны

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Российские девушки оценили свою внешность и ум. По результатам опроса, лишь 13% россиянок считают себя красивыми, еще 13% назвали свою внешность среднестатистической. 19% женщин считают себя обычными, но зато умных втрое больше — 31% респонденток, а каждая пятая назвала себя интересной личностью. Степень самокритичности зависит от настроения и времени суток. На момент опроса треть респонденток были недовольны своим весом, 20% россиянок не нравятся зубы и еще 19% вся фигура в целом.

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