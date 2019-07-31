В китайской лаборатории вывели эмбрион человека и обезьяны

Ученые из США и Испании вывели в Китае гибрид человека и обезьяны. В геном животного на стадии зародыша подсадили человеческую ДНК. Химера необходима для выращивания донорских органов. Эксперимент проводится не только на эмбрионах обезьян. Частицы человеческого генокода подсаживают также свиньям и крысам. Опыты проводят в Китае, так как законы Испании запрещают подобные эксперименты.