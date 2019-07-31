Мемориал славы «Ника» ремонтируют в Нерюнгри

В якутском Нерюнгри начался ремонт Мемориала славы «Ника» в городском парке. Работы являются частью подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящий момент ведется шпатлевание пилонов, затем начнется их покраска. Кроме того, будут заменены гранитные плиты у Вечного огня. Объем финансирования составляет 1,479 млн рублей, отмечает ИА SakhaNews.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев запустил проект «Сохраним памятники». Вместе с супругой они на личные средства восстановят уникальный образец деревянного зодчества — мельницу-топчанку, построенную в 1932 году известным мастером Семеном Дьяконовым в местности Улахан-Кюель.