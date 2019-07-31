Рекорд самой низкой температуры июля побит в Тамбове

В Тамбове синоптики зафиксировали новый абсолютный минимум июля — 31 июля столбик термометра опускался до отметки +3,9 градуса. К этому привело вторжение арктического воздуха на территорию северной части Центрального федерального округа и Поволжья. Прежний климатический рекорд, температура +4,4 градуса, был установлен 5 июля 2009 года.

Как отмечают синоптики, новые рекорды минимальной температуры устанавливаются в городе в самое, казалось бы, теплое по климату время года — на стыке июля и августа, пишет ИА ОнлайнТамбов.ру.

В ближайшее время существенных изменений тамбовчанам не обещают. Ночные температуры на этой неделе останутся в пределах +4...+8 градусов. Днем потеплеет до +20. Дожди в будни маловероятны, а в выходные возможны. По предварительным прогнозам, в августе в Тамбове тоже жары ждать не стоит.

В Москве и Подмосковье начало августа также будет прохладным.