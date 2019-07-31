Прямой эфир

Жителей Брянска призвали выйти на фотоохоту за маршрутными такси

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Брянска Александр Хлиманков призвал жителей города жаловаться на недобросовестных перевозчиков, а в качестве доказательств прилагать фотографии нарушений.

Подобное обращение прозвучало из-за того, что водители маршруток часто не заезжают на остановочные комплексы, предпочитая высаживать пассажиров на проезжей части. Хотя им полагается делать это в специальных заездных карманах.

Штрафы за такие нарушения выписывает государственный автодорожный надзор по заявлениям пассажиров. Как сказал мэр Брянска, чьи слова приводит NASHBRYANSK.RU, если жителям рассказать о том, куда можно адресовать заявления с фотографиями, каждый день там будут сотни таких снимков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Брянска объяснил отказ от ремонта дворов в этом году
Штрафстоянка для лошадей и коров появится в Брянске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017