Жителей Брянска призвали выйти на фотоохоту за маршрутными такси

Глава Брянска Александр Хлиманков призвал жителей города жаловаться на недобросовестных перевозчиков, а в качестве доказательств прилагать фотографии нарушений.

Подобное обращение прозвучало из-за того, что водители маршруток часто не заезжают на остановочные комплексы, предпочитая высаживать пассажиров на проезжей части. Хотя им полагается делать это в специальных заездных карманах.

Штрафы за такие нарушения выписывает государственный автодорожный надзор по заявлениям пассажиров. Как сказал мэр Брянска, чьи слова приводит NASHBRYANSK.RU, если жителям рассказать о том, куда можно адресовать заявления с фотографиями, каждый день там будут сотни таких снимков.