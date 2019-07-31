Минздрав дал рекомендации в связи с окутавшим города Сибири смогом

Минздрав России дал рекомендации в условиях высокой задымленности от лесных пожаров. По словам специалистов ведомства, в первую очередь необходимо ограничить физическую нагрузку, в том числе сократить рабочий день для людей, занимающихся физическим трудом.

Также россиянам порекомендовали избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром, так как в это время в воздухе накапливается максимальное количество смога.

«При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые следует увлажнять. Особенно это относится к пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими недугами», — цитирует сообщение пресс-службы Минздрава «РИА Новости» в среду, 31 июля.

Кроме того, специалисты порекомендовали увеличить потребление жидкости до 2–3 л в день и употреблять богатую витаминами и минеральными веществами нежирную пищу. Принимать душ необходимо несколько раз в день и по возможности промывать нос и горло, уточнили представители ведомства.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири.

По данным «Авиалесоохраны», сейчас на территории России горит более 170 тыс. га лесов, из них большая часть пожаров — в Иркутской области, где огнем охвачено более 144 тыс. га. При этом около 320 очагов находятся в отдаленных и труднодоступных местностях. Режим ЧС с 29 июля введен в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии, с 30 июля — в Якутии.