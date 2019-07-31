Трехлетний ребенок пострадал в ДТП под Тулой

В Киреевском районе Тульской области произошло ДТП, в котором пострадал трехлетний мальчик. Авария случилась на 9-м км автодороги Липки – Бородинский – Б. Калмыки 30 июля.

Машина марки Volkswagen Golf врезалась в препятствие. По предварительным данным, это произошло из-за того, что 29-летний водитель не справился с управлением.

Небольшие травмы получил мальчик, который находился на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве, но не был пристегнут ремнем. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили, сообщает ИА «Тульские известия» со ссылкой на региональную ГАИ.

22 июля сообщалось, что в городе Алексине Тульской области подросток на мопеде спровоцировал ДТП. Выезжая со второстепенной дороги, он не предоставил преимущество иномарке, после чего произошло столкновение.