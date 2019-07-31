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Более 10 человек госпитализировали после укусов каракуртов в Астрахани

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В Астрахани с начала 2019 года в отделении острых отравлений клинической больницы имени Кирова 14 человек прошли лечение после укуса смертельно опасного паука каракурта.

В региональном министерстве здравоохранения «Астрахань-24» сообщили, что в арсенале медиков нет сыворотки против этих пауков, поскольку она не производится. Однако клиника располагает всеми необходимыми препаратами для нейтрализации яда. Главное — вовремя обратиться за медицинской помощью.

Медики предупреждают, что основная опасность при укусе каракурта заключается в том, что пострадавший не сразу понимает, что произошло, симптомы появляются лишь через несколько минут — возникает резкая боль в области живота, груди и поясницы.

Укус каракурта смертелен. Наибольшую опасность эти пауки представляют в июле, поскольку самки мигрируют по местности. Каракуртов можно встретить даже в огороде. Специалисты рекомендуют не приближаться к ним ни при каких обстоятельствах.

В начале июня сообщалось, что каракурты стали встречаться и в Подмосковье. Зоологи считают, что их занесло ветром или они были завезены вместе с овощами и фруктами. Впрочем, надолго эти пауки в столичном регионе не задержатся из-за холодного климата.

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