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Таджикский дом-музей культуры откроют в Оренбурге

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В Оренбурге появится таджикский национально-культурный дом-музей. Его строительство обсуждалось на встрече министра культуры Таджикистана Шамсиддина Орумбекзода с главой регионального национально-культурного центра таджиков в Оренбуржье Толибом Баротовым. Инициатива появления подобного музея принадлежит региональному центру.

Планируется, что здание площадью 800 кв. м сдадут в эксплуатацию в 2020–2021 годах. Цель появления подобного учреждения — пропаганда национальной культуры, чтобы таджики, которые живут в Оренбурге, знали и почитали историю, предков, литературу, науку, культуру и искусство, отметил Баротов.

Как пишет РИА «Оренбуржье», таджикская национально-культурная автономия Оренбурга действует с 2012 года. Она считается одной из самых активных таджикских диаспор за рубежом. На участке, выделенном городскими властями, построен национально-культурный центр «Согдиана» и кафе, в котором готовят национальные блюда.

В регионе проживают 12 тыс. граждан Таджикистана, каждый год на сезонные работы в Оренбуржье приезжает более 6 тыс. таджиков. В 1993 году Оренбург и Худжанд стали городами-побратимами.

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