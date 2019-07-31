МИД призвал Twitter разблокировать аккаунт российского посольства в Сирии

Российская Федерация призвала сеть микроблогов Twitter разблокировать официальный аккаунт посольства России в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном 31 июля в этой соцсети.

Twitter заблокировал официальную страницу посольства России в Дамаске без объяснения причин, отметили в ведомстве.

«Мы расцениваем это как проявление цензуры и грубое нарушение свободы слова, совершенное администрацией социальной сети», — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве в среду, 31 июля.

Ранее в среду стало известно, что страница российского посольства в Сирии в сервисе микроблогов Twitter оказалась заблокирована. Предположительно, доступ к аккаунту приостановлен из-за критики в адрес неправительственной организации «Белые каски».

Российская дипмиссия в ЮАР в Twitter 30 июля отметила, что аккаунт посольства в Сирии не был верифицирован (процедура подтверждения подлинности администрацией соцсети), что «лишь доказывает, что «обычным» страницам запрещено высказывать иное мнение».

«Белые каски» — организация, действующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Целью деятельности названо оказание медицинской помощи населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий. Организацию неоднократно обвиняли в распространении ложной информации.

Так, в апреле 2018 года «Белые каски» заявили, что в городе Дума было применено химоружие. Страны Запада обвинили в атаке президента Сирии Башара Асада и нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры, где якобы производилось и хранилось химоружие. Россия назвала приведенные в доказательство кадры постановочными, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер Би-би-си Риам Далати.