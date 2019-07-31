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Температура выше нормы ожидается в Томской области в августе

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Синоптики прогнозируют теплое начало августа в Томской области. Температура будет на 1–2 градуса выше среднедекадной нормы.

По данным синоптиков, в дневные часы воздух может прогреваться до +32 градусов. При этом в первую декаду августа прогнозируются дожди. Об этом сообщает РИА «Томск».

Среднесуточная температура в первую декаду августа составит 16–19 градусов, что на 1–2 градуса выше нормы. В ночные часы возможны колебания температур от +7 до +18 градусов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области температура воздуха в августе будет незначительно ниже нормы.

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