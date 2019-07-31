Более 150 тыс. деревьев высадят в Ставрополье в этом году

В Ставропольском крае в 2019 году планируют высадить 150 тыс. деревьев. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

По итогам этого года в регионе необходимо будет восстановить 123 га леса. Для этого планируют высадить 150 тыс. саженцев, пишет NewsTracker.

Как отметили в региональном министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, в Ставропольском крае хватает посадочного материала для выполнения работ по воспроизводству лесов.

Каждый год в посевных и школьных отделениях питомников выращивают 225 тыс. сеянцев и саженцев. В их числе ясень, клен, гледичия, сосна крымская, лох узколистный, акация белая.