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Задержанный киевский грабитель проглотил сорванную с шеи женщины цепочку

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Фото: Global Look Press/Demian Stringer
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Задержанный в Киеве грабитель проглотил цепочку, которую сорвал с шеи женщины, чтобы скрыть следы преступления. Об этом в среду, 31 июля, сообщается на сайте столичной национальной полиции.

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Отмечается, что 26-летний молодой человек сорвал с шеи женщины цепочку и отобрал кошелек с деньгами. Это заметили прохожие, догнали грабителя и вызвали полицию. Преступник оказался жителем Луганской области, его задержали.

Во время осмотра у молодого человека обнаружили кошелек потерпевшей, позже он признался, что проглотил цепочку. Это подтвердилось на медосмотре и сделанном рентгеноснимке. Возбуждено уголовное дело о грабеже, наказание по которой составляет до шести лет тюрьмы.

Ранее в среду стало известно, что житель Хабаровского края обокрал на вокзале в Приморье гражданку США, похитив у нее чемодан с украшениями, оставленный без присмотра. Женщина приехала в Приморье к родственникам. Она оставила чемодан на несколько минут, а вернувшись, не обнаружила его. В нем были ювелирные украшения, ущерб потерпевшая оценила в 25 тыс. рублей.

Полицейские задержали 30-летнего жителя Хабаровского края, ехавшего в Приморье для поиска работы. У него нашли женские вещи и ювелирные украшения, он признался в краже. Мужчина арестован, возбуждено уголовное дело.

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