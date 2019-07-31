Саратовца осудили за перелом ноги у девочки при катании на тюбингах

В Саратове вынесен приговор в отношении организатора зимних развлечений. На трассе для катания на тюбингах перелом ноги получила шестилетняя девочка.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель занял земельный участок на территории Заводского района незаконно. Об оборудовал снежные трассы для катания на тюбингах. В январе при отсутствии инструктора на спуске трассы не было организовано направление отдыхающих в безопасную зону. В итоге шестилетняя девочка начала самостоятельный подъем по трассе, и ее сбил тюбинг. Ребенку причинен тяжкий вред здоровью, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Предпринимателя признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. С учетом частичного возмещения потерпевшей морального вреда суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа размером 150 тыс. рублей.