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Второй этап благоустройства завершился в сквере в Рязани

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В Рязани завершили второй этап благоустройства «Доброго сквера» в микрорайоне Приокский. Об этом сообщает сайт Рязанской городской Думы.

В сквере установили спортивную площадку, смонтировали модульный спорткомплекс для детей от восьми лет. Качество проделанной работы проверила зампредседателя комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской городской Думы Инна Орешина совместно с представителями администрации, ТОС «Приокский-3» и подрядной организации, пишет РИА «7инфо».

По ее словам, работы выполнены в срок, замечаний по качеству не возникло.

«Добрый сквер» открыли в августе 2018 года на Дачной улице в Приокском. Здесь был благоустроен пустырь, установлена крытая площадка с уличными тренажерами, на которой занимаются спортом местные жители.

25 июля стало известно о том, что на благоустройство общественных территорий в Рязани направят 200 млн рублей.

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