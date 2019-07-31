Новые школьные автобусы поступят в Пензенскую область до 1 сентября

В Пензенскую область до 1 сентября прибудут 14 новых школьных автобусов. Об этом заявил министр образования региона Александр Воронков во время брифинга 31 июля.

По его словам, машины поступят в распоряжение региона уже в августе. Ими заменят старые транспортные средства, пишет ИА «Пенза-пресс».

Сейчас пензенских школьников перевозят 318 автобусов. Министр образования отметил, что все они прошли лицензирование на обеспечение пассажирских перевозок. Проверку также проходили водители.

Дороги региона проверяют сотрудники ГИБДД. К 1 сентября их планируется привести в нормативное состояние.