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Бассейн «Дельфин» восстановят в Ростове-на-Дону за 118 млн рублей

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В Ростове-на-Дону планируют восстановить бассейн «Дельфин», который находится в здании школы № 84. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Проект по восстановлению был разработан еще восемь лет назад, но из-за отсутствия финансирования его заморозили. В 2016 году проект был переделан, после чего нашли средства на его реализацию, пишет RostovGazeta.

Стоимость работ оценили в 118,1 млн рублей. Их выделят из городского бюджета. Подрядчика выберут 6 августа.

Власти города также направят деньги на капитальный ремонт школы № 84. Сумма составит 308,7 млн рублей.

29 июля сообщалось о капитальном ремонте Дворца спорта в Ростове-на-Дону. На него направят 1,5 млрд рублей.

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