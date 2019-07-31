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Japan Airlines начнет летать во Владивосток с 2020 года

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Авиакомпания Japan Airlines объявила о начале выполнения прямых ежедневных рейсов между Токио (аэропорт Нарита) и Владивостоком (аэропорт Кневичи) по летнему расписанию с 2020 года. Об этом «Известиям» сообщили в авиакомпании в среду, 31 июля.

Полеты будут проходить на самолетах Boeing 737-800 с классами обслуживания «бизнес» и «эконом». Из Владивостока в Токио воздушные суда будут вылетать в 16:25 и прилетать в 17:40 по местному времени. Из японской столицы они будут вылетать в 11:20 и приземляться 14:45.

Зимнее расписание будет объявлено позднее. Кроме того, авиакомпания All Nippon Airways (ANA) также запустит рейсы из Токио во Владивосток с марта 2020 года.

22 июня авиакомпании Японии изменили маршруты полетов из-за извержения вулкана Райкоке на Курильских островах. Japan Airlines и All Nippon Airways приказали своим пилотам вести самолеты так, чтобы надежно облетать облако дыма.

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