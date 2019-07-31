Эксперты сравнили затраты россиян на такси и на личный автомобиль

Россиянам, проезжающим ежегодно менее 5,4 тыс. км, выгоднее пользоваться услугами такси, чем использовать личный автомобиль. К таким выводам пришли эксперты банка HSBC, изучив перспективы на десять лет.

По данным «Коммерсанта», в Индии показатель «выгодности такси» составляет 2731 км в год, в Великобритании — 1184 км в год, а в Германии всего 811 км.

В исследовании учли цены на такси, уровень доходов жителей, а также стоимость Toyota Camry в определенной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля.

Россия стала лидером из-за относительно низкого среднего уровня доходов, усложняющего покупку личного автомобиля. При этом в стране сравнительно низкие цены на такси, рассказали в HSBC. Одна поездка в среднем по стране обойдется в 130 рублей, в Москве придется заплатить 350 рублей.

В апреле сообщалось, что сервисы онлайн-заказа такси начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в целях исключения возможности переработки таксистов.

Применение данной системы позволит снизить риски, связанные с усталостью водителей, а также повысить безопасность пассажирских перевозок в России. Мониторинг будут осуществлять на всей территории страны в режиме онлайн.