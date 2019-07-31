Новую экскурсию запустили в Ленинском мемориале в Ульяновске

В Ульяновске в Ленинском мемориале организовали новый экскурсионный маршрут. Его разработали в преддверии 150-летия со дня рождения Владимира Ленина и 50-летия комплекса.

Туристам предлагают посетить первый и второй этажи музея, а также выставочную галерею Большого зала. Им покажут интерактивный макет «Ульяновск — город музее, город-музей». Здесь же можно увидеть фотовыставку «От царя до президента». Она посвящена визитам первых лиц в Симбирск-Ульяновск. Был среди них Петр I, первый президент России Борис Ельцин, отмечает 1ul.ru.

На втором этаже комплекса находится уникальная диорама «Симбирск 70–80-х годов XIX века». А на выставке «Раритеты Ленинского мемориала» собраны уникальные экспонаты, которые рассказывают о жизни Ленина и семьи Ульяновых. Там также можно увидеть посмертную маску Ленина.