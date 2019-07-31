Прямой эфир

Новую экскурсию запустили в Ленинском мемориале в Ульяновске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновске в Ленинском мемориале организовали новый экскурсионный маршрут. Его разработали в преддверии 150-летия со дня рождения Владимира Ленина и 50-летия комплекса.

Туристам предлагают посетить первый и второй этажи музея, а также выставочную галерею Большого зала. Им покажут интерактивный макет «Ульяновск — город музее, город-музей». Здесь же можно увидеть фотовыставку «От царя до президента». Она посвящена визитам первых лиц в Симбирск-Ульяновск. Был среди них Петр I, первый президент России Борис Ельцин, отмечает 1ul.ru.

На втором этаже комплекса находится уникальная диорама «Симбирск 70–80-х годов XIX века». А на выставке «Раритеты Ленинского мемориала» собраны уникальные экспонаты, которые рассказывают о жизни Ленина и семьи Ульяновых. Там также можно увидеть посмертную маску Ленина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Многодетным семьям помогут собрать детей в школу в Ульяновской области
Ульяновские власти окажут соцподдержку 300 тыс. жителей до 2020 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017