Туроператоры не заметили всплеска продаж из-за аномально холодного лета

Российские туроператоры не заметили всплеска продаж туров за границу и на юг страны в связи с аномально холодным летом в Центральной ее части. Об этом в среду, 31 июля, «Интерфаксу» сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Нынешнее «неудачное» лето в Центральной России, вопреки ожиданиям, практически не оказало влияния на типичную для этого времени картину туристического спроса. В этом случае у туроператоров должны были вырасти last minute (в последнюю минуту. — Ред.) продажи по пляжным направлениям, но этого не произошло», — рассказали там.

По мнению экспертов причина кроется в том, что в стране популярно раннее бронирование поездок. Всё меньше людей готовы надеяться на «горящие туры».

При этом в АТОР заметили, что на спрос туров влияет больше жара, чем холод, так как именно при аномальных плюсовых температурах жители мегаполисов хотят уехать на побережья.

22 июля Россия, согласно ежегодному рейтингу MasterСard Global Destination Cities Index: Origins, по итогам 2018 года заняла девятое место по числу туристов, выезжающих за границу. первенство в рейтинге удерживают США и Китай. Россияне же чаще всего посещают Анталью, Паттайю и Пхукет. В 2018 году за рубеж путешествовали более 40 млн туристов из РФ.