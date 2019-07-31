Температура ниже нормы ожидается в Псковской области в августе

Синоптики прогнозируют теплый август в Псковской области. При этом температура воздуха будет незначительно ниже климатической нормы.

По данным МЧС, в дневные часы в течение месяца ожидается температура от +18 до +23 градусов. В отдельные периоды возможно потепление до +25 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до +10 градусов. Среднемесячная температура воздуха в итоге ожидается на один градус ниже климатической нормы, сообщает Псковское агентство информации.

Синоптики считают, что на погоду в регионе повлияют атлантические циклоны. Количество осадков будет соответствовать 90–130% месячной нормы. При этом сохраняется высокая вероятность гроз.

Подъем уровня воды в реках до критических отметок не ожидается.