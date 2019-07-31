Личные вещи убитых в ЦАР российских журналистов направлены в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщение СМИ о том, что личные вещи убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских журналистов не были перенаправлены в Москву.

По словам Захаровой, в своей публикации «Новая газета» допустила «пример очередного вранья», заявив, что вещи хранятся в российском посольстве в ЦАР. Личные вещи убитых журналистов направлены из ЦАР в Москву, отметила она 31 июля на своей странице в Facebook.

Перед подготовкой статьи газета не обращалась в МИД России за комментариями, чтобы получить информацию. «Но выбор сделан в пользу фейка», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

О том, что в ЦАР неизвестные убили троих журналистов из России, стало известно 31 июля 2018 года. Оператор Кирилл Радченко, режиссер Александр Расторгуев и репортер Орхан Джемаль приехали в страну 28 июля для съемок документального фильма о деятельности частных военных компаний (ЧВК) в республике. Это было задание Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского.

Погибший Джемаль работал как военкор на ряд российских СМИ. Вместе с Маратом Сайченко он делал репортажи из Ливии, охваченной войной. В ночь на 22 августа 2011 года он был серьезно ранен в ногу из крупнокалиберного пулемета во время битвы за Триполи.

В январе 2019 года Захарова критически отозвалась об опубликованной статье в газете «Московский комсомолец» с утверждениями о неоперативной работе российских дипломатов по выяснению обстоятельств гибели российских журналистов в ЦАР. Она назвала материал «очень нечистоплотным».